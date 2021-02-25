Полиция за 25 минут нашла пропавшего в Рязани 9-летнего ребенка

Рязанские полицейские нашли девятилетнего мальчика, который бесследно пропал вечером 24 февраля. В полицию обратились родители ребенка, которые сообщили, что мальчик вышел прогуляться во двор, но через некоторое время его на месте не оказалось.

На улицу Новоселов тут же выехал автопатруль ППС. Полицейские уточнили у родителей приметы ребенка и отправились на поиски.

Постовые объехали дворы, спортивные площадки, расположенные неподалеку от дома мальчика, и через 25 минут нашли его играющим во дворе школы.

Оказалось, что ребенок неожиданно сменил место прогулки и забыл предупредить об этом родителей.

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