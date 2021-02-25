Утром 25 февраля Рязань вновь погрузилась в 10-балльные пробки

Утром 25 февраля из-за снегопада на дорогах Рязани образовались 10-балльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». В режиме онлайн, по состоянию на 10:20, в черте города произошло два ДТП – на Северной окружной дороге и Восточной окружной, где «встала фура», сообщают очевидцы.

В настоящее время движение затруднено на Московском шоссе, Первомайском проспекте до пересечения с улицей Типанова.

Частично заполонены автомобилями улицы Каширина, Зубковой, Спортивная, Бирюзова и проезд Шабулина.

Как напоминает сам «Яндекс», пешком по городу передвигаться быстрее.

Ранее администрация Рязани прокомментировала ежедневные 10-балльные пробки, сообщив, что наш город входит в девятку городов России, где внедряют систему «Умный город». В областном центре работает 27 «умных светофоров», режим работы которых автоматически настраивается в зависимости от плотности потоков (читать подробнее).

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