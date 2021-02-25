Рязанец на Nissan сбил 61-летнюю женщину

Фото: 62.мвд.рф

На улице Радиозаводской в Рязани 24 февраля сбили женщину. По данным областного УМВД, это случилось у дома №11 примерно в 13:25.

Наезд совершил 35-летний житель города на автомобиле Nissan Tiana. Как установили на месте ДТП автоинспекторы, 61-летняя рязанка, которая попала под машину, переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.

Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь

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