Сорокина: За три года УРТ должно выйти в устойчивый плюс по всем показателям

МУП «Управление рязанского троллейбуса» вошло в национальный проект «Производительность труда». Об этом с гордостью сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

— Это честь для предприятия и возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке перевозок. Сегодня доля пассажиров, перевозимых силами МУП «УРТ», составляет более 40%. Конечно, нам хочется, чтобы этот процент серьезно вырос, — отметила чиновница.

По словам Сорокиной, от того, насколько качественно и своевременно будут доставлены люди к месту их работы, во многом зависит развитие экономики города и всего региона в целом.

— Проект рассчитан на три года. По истечении этого срока УРТ должно выйти в устойчивый плюс по всем показателям, нарастить свои мощности, оптимизировать производственные процессы, — подчеркнула глава администрации и отметила, что другие МУПы - «Водоканал» и РМПТС уже участвуют в национальном проекте «Производительность труда» и стартовали в нем достаточно успешно.

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