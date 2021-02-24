В Рязанской области создается волонтерский штаб для помощи в проведении голосования за объекты благоустройства

С 24 февраля началась регистрация добровольцев в волонтерский штаб для оказания помощи в проведении голосования за объекты благоустройства.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в России создана федеральная онлайн-платформа по формированию комфортной городской среды. Жители 12 муниципальных образований Рязанской области смогут принять участие в выборе общественных территорий.

«Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном муниципальном образовании. Эти объекты будут включены в адресный перечень программы формирования комфортной городской среды на 2022 год», – рассказал региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов.

Волонтеры в период проведения голосования за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного для благоустройства парка, набережной, сквера, улицы, площади и т.п. будут информировать жителей о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать, для чего потребуется только номер телефона.

«Как можно больше жителей должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации», – уверен Александр Ачалов.

Предполагается, что волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru – регистрация в штабы завершится 22 марта.

На правах рекламы.