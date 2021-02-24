В Рязанскую область поступило 12 тысяч доз вакцины от коронавируса

Еще 12 тысяч доз вакцины Гам-КОВИД-Вак поступило в Рязанскую область, сообщает местный минздрав. Совокупно регион получил больше 31 тысячи доз.

По данным минздрава, по состоянию на 24 февраля в Рязанской области работают мобильные пункты вакцинации в четырех медучреждениях:

- Областная клиническая больница;

- Сасовский ММЦ;

- Ряжский ММЦ;

- Шацкая МРБ.

Почти 8 тысяч человек в Рязанской области получили обе прививки, которые делают с интервалом в 3 недели. Иммунитет формируется через 21 день после второй прививки, отмечают медики.

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