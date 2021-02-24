Линейный ускоритель для лечения опухолей заработал в Рязани

Фото: minzdrav.ryazangov.ru

В Рязанском онкологическом диспансере начал работать новый линейный ускоритель – аппарат для облучения злокачественных опухолей. Как сообщалось ранее, его предшественник выработал свой ресурс и вышел из строя. Закупка проводилась весной 2020 года и обошлась в 280 млн рублей.

По словам главврача онкоцентра Михаила Рязанцева, это один из самых совершенных аппаратов в своей категории. Специалист отмечает, что современная медицинская техника позволит лечить новообразования «практически любой локализации».

В минздраве добавили, что устройство поможет осваивать новые методики, снижать воздействие радиации на здоровые ткани и проводить радиохирургические вмешательства.

«На сегодняшний день пропускная способность комплекса - это 70-80 пациентов в день, кабинет работает в три смены», - сообщили рязанцам.