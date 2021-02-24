У самой убитой дороги Рязани на проезде Шабулина появился аккаунт в Instagram. Фото: www.instagram.com/p/CLcM09qHoXH/.

У участка по проезду Шабулина, который никак не могут отремонтировать, появился аккаунт в Instagram.

«Я – дорога из сказки: никто не может по мне ни пройти, ни проехать, а ремонтники и вовсе добраться не могут, все едут, но на полпути сворачивают. Уж сколько ни бились городские власти, сколько ни давал поручения губернатор – все без толку. Стою без ремонта, жду весны! Уж какая красотища тогда будет вокруг – настоящая Венеция! Приплывайте посмотреть», - написано в подписи к одной из фотографий.

Ранее в Рязани появился инстаграм дома Банковского – объекта культурного наследия, для сохранения которого власти не предпринимают никаких видимых действий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!