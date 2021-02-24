Еще один рязанец погиб, выпав с многоэтажки

Днем 24 февраля из окна многоэтажки, расположенной на Первомайском проспекте, выпал и насмерть разбился мужчина. О происшествии сообщает RZN_Life. На место трагедии тут же выехали полицейские и бригада скорой медицинской помощи. Спасти мужчину не удалось.

В настоящее время следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку, чтобы установить личность погибшего, точную причину смерти и все обстоятельства случившегося.

Отметим, что это уже второй труп за сутки после падения с высоты. Ранее сообщалось о гибели курсанта Академии ФСИН (читать подробнее).

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