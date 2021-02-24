Губернатор Николай Любимов считает, что рязанцы должны дышать чистым воздухом

Решение вопросов экологии в Рязанской области требует не только политической воли и ответственности, но и значительных финансовых ресурсов. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил губернатор Николай Любимов.

Но, по словам главы региона, возможности Рязанской области выросли благодаря национальному проекту «Экология».

Как сказал Любимов, в настоящее время в Рязани очищают русло реки Солотчи. Работы начались еще в прошлом году. На 125 млн рублей федеральных денег власти планируют отчистить три километра русла. Основные работы пройдут в 2021 и 2022 году.

— Обращаю ваше внимание: из-за увеличения содержания взвешенных веществ в воде при проведении работ пляжный сезон на Солотче откладывается до завершения проекта. Для отдыха и купания можно будет выбрать другие удобные места, — заявил Любимов.

Кроме того, в этом году областные власти должны окончательно ликвидировать несанкционированную свалку в Хамбушеве.

— Одно из важных условий успешной работы в сфере экологии — конструктивный диалог с общественными активистами. Мы обязательно его продолжим и поддержим значимые инициативы. Рязанцы хотят дышать чистым воздухом, пить качественную воду, жить в зеленых городах и поселках. Вместе нам предстоит немало потрудиться, чтобы выполнить эту задачу, — подчеркнул губернатор.

Отметим, что в ночь на 24 февраля в Рязани произошел очередной выброс сероводорода. Об этом заявили общественники. Власти Рязани и области с осени прошлого года так и не могут назвать предприятие, которое [или которые] отравляет рязанцев – детей и взрослых (читать подробнее).

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