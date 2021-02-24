Вместе с резким потеплением Рязанскую область ждет новая порция осадков

Как и предполагалось ранее, одни погодные аномалии в Рязанской области (и не только) сменятся другими: 25 февраля жителей ждет резкое потепление. В ночь на четверг температура воздуха еще будет -19…-14, а в светлое время суток уже -4…+1. Прогноз Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало МЧС.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Местами его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Ночью ожидается снег. Днем на территории региона тоже выпадут осадки: снег, мокрый снег и даже дождь.

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