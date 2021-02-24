Андрей Красов возложил цветы к памятнику героям фильма «Офицеры»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Я благодарен всем, кто поддержал акцию «Защитим память героев»! Множество фотографий и сообщений пришло от моих коллег, друзей, единомышленников. Тысячи рязанцев пришли к обелискам и небольшим памятникам, чтобы отдать дань памяти воинам, защищавшим нашу Родину», – отметил на своей странице в социальной сети Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Красов.

23 февраля, в День защитника Отечества, депутат возложил цветы к памятнику персонажам фильма «Офицеры» в Москве.

В Рязанской области возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны прошло во всех районах с участием представителей исполнительной власти и сельских депутатов. Вместе с «Единой Россией» в акции «Защитим память героев» приняли участие «Молодая Гвардия», «Волонтеры Победы», члены «Боевого братства», лидеры региональной «Молодежки ОНФ», активисты «Союза призывников России», поискового отряда «ОКА-Рязань», «Бессмертного полка России», «Юнармии», профсоюза военнослужащих.

«Торжества прошли и в воинских подразделениях, – подчеркнул Андрей Красов. – В 34-й отдельной железнодорожной бригаде (войсковая часть №01855), расположенной в Рязани, возложили гирлянду Славы к памятнику участникам Великой Отечественной войны, установленному на территории воинского подразделения».

23 февраля десятки тысяч людей по всей стране присоединились к акции «Единой России» и волонтерских объединений «Защитим память героев». Люди несли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным возложили цветы в Александровском саду к могиле Неизвестного солдата.

«Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов», – сказал Владимир Путин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

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