В игре «РосКвиз» приняли участие более 300 рязанцев

Фото: РОО "Единая Россия".

«Мы проводим «РосКвиз» практически каждый месяц, и всегда ребята с удовольствием принимают участие, – рассказала региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица. – Формат игры очень удачный: с одной стороны – это развлечение, а с другой – участники получают новые знания».

Викторина в Рязанской области проводится сторонниками партии «Единая Россия» и Центром поддержки гражданских инициатив. Елена Синица подчеркнула, что очередной этап был посвящен Дню защитника Отечества.

В Рыбновском районе в «РосКвиз» сыграли на площадках Баграмовской и Высоковской школ, сельских Дома культуры и библиотеки в селе Костино, сельского ДК в селе Чурилково и центральной районной библиотеке.

В Михайловском районе в «РосКвизе» приняли участие ученики 7-9 классов Чапаевской средней школы. Для участников художественной самодеятельности Сараевского района сторонники партии провели игру в Кривском и Паниковском Домах культуры. В Чучковском районном Доме культуры в интеллектуальных соревнованиях сразились участники народного театра «Маска» и местной футбольной команды.

В Ряжске «РосКвиз» прошел для воспитанников социально-реабилитационного центра, в Рязани игра состоялась для учеников школы №56.

«В марте запланированы еще два этапа игры – к Международному женскому дню и ко Всемирному дню театра», – сообщила региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

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