Девять человек – стало известно, кого записали в новые жертвы COVID-19 в Рязанской области 23-24 февраля

Во вторник и среду, 23-24 февраля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще девять человек! В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии семи мужчин: 49-ти и 55-ти лет, 61-го года, 64-х лет, а также 73-х и 77-ми лет. Также жертвами стали две женщины в возрасте 67-ми и 83-х лет.

Все жертвы скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 24 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 287 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).