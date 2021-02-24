75 новых случаев – все о коронавирусе в Рязанской области на 24 февраля

В среду, 24 февраля, в Рязанской области выявили 75 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 24 204 рязанцев. Нужно отметить, что 75 случаев – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с 10 октября 2020 года. Тогда выявили 74 новых случая. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз. По всей видимости, позитивное воздействие на динамику оказывают морозы и вакцинация.

Поправились за сутки 68 человек. Общее количество выздоровевших – 22 215 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса стали шесть человек. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 24 февраля унес жизни 287 рязанцев.

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Летальную статистику пополнили семь мужчин и две женщины (подробности).