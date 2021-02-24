Пикет памяти политика Бориса Немцова в Рязани запретили. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязани запретили проводить пикет памяти Бориса Немцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный рязанский политик-оппозиционер Юрий Богомолов.

«19 февраля в администрацию Рязани подали заявку на проведение пикета памяти Бориса Немцова. В ней, в частности, говорится: «Цель публичного мероприятия - почтить память Бориса Немцова в шестую годовщину со дня его убийства, а также выразить солидарность и поддержку его идеям, ценностям и его наследию», — говорится в сообщении.

По словам политика, выяснилось, что 20 февраля из администрации позвонили и сказали, что в согласовании пикета отказано. Сослались на распоряжение губернатора, запрещающее проводить в Рязани массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что ранее правительство Рязанской области сообщало, что для празднования Нового года, например, на улицах города можно собираться в группы, не превышающие 50 человек (читать подробнее).

Борис Немцов - российский политический и государственный деятель. Был убит 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

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