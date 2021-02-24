В Рязанской области пьяный водитель автогрейдера снес встречную машину

Фото: 62.мвд.рф

22 февраля грейдер Caterpillar во время уборки трассы Спас-Клепики – Рязань столкнулся со встречным автомобилем SsangYong. В областной Госавтоинспекции о случившемся рассказали подробнее.

Инцидент произошел в 12 километрах от Спас-Клепиков примерно в 12:50. Как оказалось, 55-летний водитель, управлявший грейдером, был пьян (0,811 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха).

В результате ДТП госпитализированы с различными травмами водитель SsangYong – 59-летний рязанец, а также его 50-летняя пассажирка.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

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