Рязанские единороссы возложили цветы к памятникам и воинским мемориалам

Фото: РОО "Единая Россия".

В День защитника Отечества 23 февраля сотрудники Рязанского регионального исполнительного комитета «Единой России», активисты местных отделений партии, регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы», члены «Боевого братства» возложили цветы к обелискам и мемориалам в знак единства с поколением победителей.

Руководитель регионального исполкома партии Сергей Васильев напомнил, что «Единая Россия» проводит акцию «Защитим память героев».

«Сегодня мы с коллегами по региональному исполкому возложили цветы к памятнику герою Советского Союза, генералу армии и легендарному командующему воздушно-десантными войсками армии Василию Филипповичу Маргелову», – отметил Сергей Васильев.

Он добавил, что нельзя допускать неуважительного и хамского отношения к ветеранам, чтобы был забыт подвиг наших дедов и прадедов и искажалась историческая правда о Великой Отечественной войне.

На правах рекламы.