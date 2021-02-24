Под Рязанью незаконно возводят искусственный водоем. Фото: ГТРК "Ока".

Под Шумашью незаконно строят искусственный водоем, который расположится на землях сельхозназначения, сообщает ГТРК «Ока».

«Проект рекультивации, который должен быть представлен при проведении любых работ, связанных со снятием и перемещением плодородного слоя почвы — представлен не был. В связи с этим управление Россельхознадзора решило возбудить дело», - говорится в сообщении.

— Пробы почвы взяли. По их результатам юрлицу могут предъявить и компенсацию ущерба, который мог быть нанесен плодородному слою почвы. Если таковой факт будет установлен, — отметил начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадора по Рязанской и Тамбовской областям Вячеслав Шульгин.

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