На освещение в рязанском ЦПКиО потратят больше 40 млн рублей

Так выглядят светильники модели COSMO LED, которых должны установить в ЦПКиО более 80.

Почти 44 млн рублей решили потратить власти на освещение в рязанском ЦПКиО в рамках четвертой очереди благоустройства. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Сметой предусмотрен демонтаж и вывоз стальных опор общей массой более 100 тонн, с которых снимут 196 светильников. Как распорядятся последними, сказать сложно. Однако по документации можно увидеть, что в стоимость контракта входит установка более чем двух сотен новых опор (как Г-образных, так и Т-образных) и новых светильников – по 85 со светодиодными и люминесцентными лампами.

Выполнить работы планируется до 15 июля 2021 года.

Существующие опоры демонтируют. Фото: администрация Рязани.

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