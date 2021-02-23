В ночь на 24 февраля в Рязанской области ожидается до -35

Опубликован прогноз для Рязанской области на 24 февраля. Погода будет по-прежнему морозной, особенно в ночь на среду, когда по области ожидается -33…-28 градусов, местами до -35. Днем -21…-16 градусов – это холоднее, чем ожидалось ранее.

Обойдется без существенных осадков. Ветер в светлое время суток юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду.

Согласно предварительному прогнозу Рязанского ЦГМС, после 24 февраля начнется резкое потепление – сразу до плюсовых температур.

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