Умерла учитель школы №14 в Рязани Марина Авидон

Марина Александровна Авидон.

В Рязани не стало педагога Марины Авидон. Об этом сообщили в группе школы №14, где она работала учителем английского языка.

«Мы так ждали Вашего возвращения!.. Любим и бесконечно скорбим», - написали коллеги Марины Александровны.

В комментариях люди также выражают соболезнования и делятся своими воспоминаниями. «Прекрасный человек и наставник»; «У нее были прекрасные уроки», - это лишь некоторые слова.

На официальном сайте школы о Марине Александровной сказано, что она – выпускница Рязанского педагогического института – имела 29 лет педагогического стажа и 37 лет общего стажа работы.

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