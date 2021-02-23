Минимальный прирост COVID-19 с осени зафиксировали в Рязанской области

В Рязанской области 23 февраля зарегистрировали еще 83 случая заражения COVID-19. Меньше было еще осенью – 20 октября, 82 случая. Всего с начала пандемии теперь известно о 24129 заболевших.

73 человека, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, за минувшие сутки признаны здоровыми.

Кроме того, COVID-19 официально признали причиной смерти еще трех человек. Федеральный опертаб сообщает о 281 умершем в Рязанской области.

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