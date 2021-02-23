Андрей Красов: Праздник 23 февраля объединяет сильных и мужественных людей

Фото: ryazan.er.ru

«Уважаемые военнослужащие, ветераны, жители Рязанской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот день объединяет сильных и мужественных людей. Праздник символизирует уважение общества к людям, которые избрали своей профессией защиту Родины. Мы вспоминаем великих предков, которые своей отвагой доказали всему миру мощь нашего государства.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Их подвиг бессмертен! Я поздравляю всех, кто с честью выполнил свой долг в Афганистане, остановили кровопролитие в Приднестровье и Абхазии, Южной Осетии и Югославии, Сирийской Арабской республике, других горячих точках.

Слава героям России, отстаивающим независимость нашей страны в современном мире. Молодое поколение защитников Отечества продолжает лучшие воинские традиции русского народа.

С праздником! Желаю здоровья, новых побед, надежного тыла и мирного неба над головой!»