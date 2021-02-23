Рязанцы бурно обсуждают нашествие рыбаков на «горящее» озеро.

На озере Велье в селе Алеканово, что под Рязанью, произошло нашествие рыбаков. На видео, опубликованном 21 февраля, десятки людей сачками тащат из лунок рыбу, которая из-за нехватки кислорода в воде сама вынуждена выходить на поверхность. Водоем «горит», - так называют это явление в народе.

В соцсетях к ажиотажу очень многие отнеслись с отвращением. «Голодающие» и «потребители» - самые мягкие из эпитетов. Притом, по словам, очевидцев, нашествие длилось достаточно долго:

«У меня знакомый ездил туда, весь лед мелочью усыпан. С утра как начали там ловить… Они уезжали в 3 ночи, так и не прекращалось там», - пишет один из пользователей.

Некоторые парируют, что замор и так бы убил огромное количество обитателей озера, на что получают замечание, мол, происходящее в кадре – это уже истребление «под чистую».

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