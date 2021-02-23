Рязанцы бурно обсуждают нашествие рыбаков на «горящее» озеро.
На озере Велье в селе Алеканово, что под Рязанью, произошло нашествие рыбаков. На видео, опубликованном 21 февраля, десятки людей сачками тащат из лунок рыбу, которая из-за нехватки кислорода в воде сама вынуждена выходить на поверхность. Водоем «горит», - так называют это явление в народе.
В соцсетях к ажиотажу очень многие отнеслись с отвращением. «Голодающие» и «потребители» - самые мягкие из эпитетов. Притом, по словам, очевидцев, нашествие длилось достаточно долго:
«У меня знакомый ездил туда, весь лед мелочью усыпан. С утра как начали там ловить… Они уезжали в 3 ночи, так и не прекращалось там», - пишет один из пользователей.
Некоторые парируют, что замор и так бы убил огромное количество обитателей озера, на что получают замечание, мол, происходящее в кадре – это уже истребление «под чистую».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!