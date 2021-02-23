Поиски молодого рязанца, ушедшего из дома неодетым, прекращены

Пропавший 25-летний рязанец погиб.

Поиски 25-летнего рязанца Алексея Яковлева прекращены.

«Найден. Погиб. Соболезнуем родным и близким», - такое сообщение опубликовал отряд «Лиза Алерт».

Напомним, молодой человек 13 февраля ушел из дома в неизвестном направлении. При этом он был без обуви и верхней одежды.

Волонтеры совершали выезд в район поисков на улицу Большую, но безрезультатно. Также обзванивались медучреждения, просматривались камеры видеонаблюдения. 19 февраля, чтобы найти пропавшего, были задействованы кинологический расчет и беспилотник. 22 февраля подтвердилась информация, что Алексей погиб.