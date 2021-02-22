Появилось видео с места ДТП на улице Зубковой, где сбили парня

Днем 22 февраля на улице Зубковой сбили 27-летнего мужчину. По предварительным данным, парень перебегал дорогу в неположенном месте, когда попал под колеса Renault Logan.

В настоящее время пострадавший с травмами находится в больнице, а полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

«Сегодня, 22 февраля, на улице Зубковой был снят на видео человек, который лежит на асфальте рядом с автомобилем. Около него стоит человек», - говорится в подписи к видео с места дорожного происшествия.

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