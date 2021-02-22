В Рязани разгромили остановку имени братьев Пироговоых

В Рязани н остановке братьев Пироговых неизвестные вандалы разгромили скамейку, которую сделали для международного конкурса.

«Вандализм беспощадный. В Приокском выбили антивандальные стекло на остановке Пирогова. Удар был такой силы, что железные крепления не выдержали!» — говорится в «Типичной Рязани».

Отметим, что на официальном сайте УМВД к данному моменту (15:48) никакой информации не появилось.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что памятники братьям Пироговых на их могилах сделаны из украденных надмогильных плит (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!