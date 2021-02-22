В Рязани разгромили остановку имени братьев Пироговоых

В Рязани н остановке братьев Пироговых неизвестные вандалы разгромили скамейку, которую сделали для международного конкурса.
«Вандализм беспощадный. В Приокском выбили антивандальные стекло на остановке Пирогова. Удар был такой силы, что железные крепления не выдержали!» — говорится в «Типичной Рязани».
Отметим, что на официальном сайте УМВД к данному моменту (15:48) никакой информации не появилось.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что памятники братьям Пироговых на их могилах сделаны из украденных надмогильных плит (читать подробнее).
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