В рязанской глубинке выбрали главу поселения

В Азеевском сельском поселении Ермишинского района выбрали главу, сообщает пресс-служба областного правительства. По итогам выборов победила представительница «Единой России» Оксана Каипцова. За нее проголосовал якобы 441 человек. В процентном отношении это составило 89,82%.

За самовидвиженку Елену Власкину отдали 6,92%, всего голосов.

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