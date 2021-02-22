В рязанской глубинке выбрали главу поселения

В Азеевском сельском поселении Ермишинского района выбрали главу, сообщает пресс-служба областного правительства. По итогам выборов победила представительница «Единой России» Оксана Каипцова. За нее проголосовал якобы 441 человек. В процентном отношении это составило 89,82%.
За самовидвиженку Елену Власкину отдали 6,92%, всего голосов.
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