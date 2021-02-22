Мэрия объяснила, почему затапливает дом на Тимакова

Мэрия Рязани объяснила, почему затапливает дом на улице Тимакова. Все дело в скоплении снега и льда на солнечной стороне крыши.

«Кровельщик управляющей компании РМПМК 3 очистил слив на крыше в ливневку. На чердаке постелили клеенку, чтобы не заливало квартиры. Завтра [в понедельник 22 февраля] с утра для повторной очистки выйдет кровельщик. К работам приступят мастер и электрик. РМПМК также вызывало аварийно-ремонтную службу. Электроснабжение восстановлено», - говорится в сообщении чиновников.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что дом №5 по улице Тимакова затапливает, нет света: «прислали аварийку, обесточили квартиру и сказали "ждите пока не просохнет""».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!