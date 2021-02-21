Рязанский десантник принял участие в праздничном выпуске «Поле чудес»

Фото:«Первый канал».

20 февраля на «Первом канале» в эфир вышло праздничное шоу «Поле чудес», посвященное Дню защитника Отечества. Участие в программе приняли девять представителей высших военных учебных заведений Минобороны России. Среди них был и представитель рязанского училища ВДВ пятикурсник Лев Садовский.

В эфире молодой человек рассказал о своей семье, училище и подарил ведущему программы Леониду Якубовичу флаг ВДВ, десантную форму с именными шевронами, голубой берет и макет БМД-4М.

- Для меня примером с детства был дедушка, участник Великой Отечественной войны. Его наградили двумя орденами Отечественной войны. Но он, к сожалению, погиб при форсировании Днепра, закрыв собой амбразуру вражеского дзота за рекой, - приводит слова участника шоу издание «Красная звезда».

Курсанту из Рязани удалось пройти в финал легендарной программы, но победить, к сожалению, не удалось.

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