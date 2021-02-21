Рязанских десантников поздравили с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба администрации Рязани.
В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова прошло торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.
20 февраля на плацу училища ВДВ помимо самих десантников и руководства учебного заведения присутствовал заместитель главы администрации города Сергей Савин, а также депутаты городского и областного парламентов.
Торжество началось с построения личного состава. Военных поздравили с предстоящим праздником, десантникам пожелали крепкого здоровья, достижения всех поставленных целей и успехов на службе.
Отличившийся курсантов и сотрудников училища отметили наградами.
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