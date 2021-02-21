Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 1448

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по возрасту заболевших. Напомним, что в регионе с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала пандемии числятся 23 тысячи 958 человек.

Наибольшее количество заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет - 10208 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом возросло до 1448.

Полная статистика заболевших по возрасту:

- от 18 до 45 лет – 6792 человека;

- от 46 до 64 лет – 10208 человек;

- от 65 до 80 лет – 4606 человек;

- старше 80 лет – 904 человек;

- дети – 1448 человек.

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