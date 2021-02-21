В рязанском ТЦ «Алфавит» закрылся минимаркет «Фасоль»

Вход в магазин перегорожен стеллажами.

В рязанском торговом центре «Алфавит», расположенном на улице Краснорядской, 25, закрылся сетевой минимаркет «Фасоль». Об этом «Комсомолке» сообщили читатели, пришедшие за покупками, но оказавшиеся перед закрытым отделом.

Вход в магазин перегорожен стеллажами на одном из которых написано, что «Фасоль» не работает. При этом на одном из навигационных сайтов указано, что предприятие закрылось навсегда.

Из отдела, который занимал минимаркет уже вывезены продукты и часть торгового оборудования.

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