Из горящей квартиры в Рязани спасли трех человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

20 февраля в 23 часа 23 минуты на пульт дежурного ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре на проезде Гоголя в Рязани.

«Возгорание произошло в одной из квартир дома. Огнем повреждено жилое помещение. Имеются пострадавшие. Спасено три человека», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На ликвидацию пожара выезжали четыре пожарных автомобиля и одиннадцать человек личного состава Государственной противопожарной службы. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

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