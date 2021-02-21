В марте под Рязанью пройдут масштабные учения ВДВ

Архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В середине марта на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области пройдут масштабные учения ВДВ. Об этом сообщает агенство «Интерфакс АВН» со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сценарию, парашютно-десантный полк из Тулы отработает задачи по захвату аэродрома условного противника. Учения предполагают десантирование военнослужащих и боевой техники.

В это же время в Крыму на полигоне «Опук» пройдут совместные учебные мероприятия подразделений десантно-штурмового полка ВДВ из Ставрополя и артиллерийского полка из Анапы.

В общей сложности в маневрах в Крыму и Рязанской области примут участие более 3 тысяч военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!