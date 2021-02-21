«Ростелеком» поддержал соревнования по борьбе в Рязани

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«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером 48 Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе, прошедших 19-21 февраля в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» в Рязани. Турнир был посвящен памяти Героя Советского Союза Ф. А. Полетаева. В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов из 25 регионов России.

Провайдер организовал доступ в сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi на скорости до 100 Мбит/с, установив на территории спортшколы две точки доступа. Участники и гости мероприятия могли в режиме онлайн делиться фотографиями и видео в социальных сетях. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил призовой фонд турнира.

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Иван Анашкин рассказал, что компания традиционно поддерживает мероприятия, направленные на развитие спортивного движения в регионе.

- С «Академией единоборств» мы сотрудничаем не первый год, обеспечивая школу широкополосным интернетом, Wi-Fi и телевидением. На сегодня Wi-Fi-сеть – обязательная составляющая большинства спортивных соревнований. Наш сервис легко масштабируется и позволяет развернуть бесшовное покрытие на различных локациях заказчика, - рассказал директор филиала.

Директор ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» Виталий Шабанов выразил «Ростелекому» благодарность не только за призы участникам турнира, но и за качество услуг связи.

- Цифровизация спортивных и образовательных учреждений происходит стремительно. Это помогает эффективнее использовать тренерское время, получать более точную информацию о качестве тренировок, возможностях спортсменов и оперативно передавать ее для постановки новых целей в достижении высоких результатов, - поделился директор спортивной школы.

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