Голос юной рязанки понравился Криду, Басте и Лободе

Фото: "Первый канал".

20 февраля в эфире «Первого канала» показали отборочный тур популярного теле-шоу «Голос.Дети». В восьмом сезоне программы приняла участие 13-летняя рязанка Мария Политикова. Она прошла этап слепых прослушиваний, исполнив песню «Реченька».

Фото: "Первый канал".

Отрадно, что все судьи телепроекта повернулись к участнице из Рязани. Голос Марии понравился Егору Криду, Басте и Светлане Лободе. Но в качестве наставника конкурсантка выбрала ростовского рэпера и продюсера Басту.

Фото: "Первый канал".

Напомним, что год назад 10-летняя Милана Волкова из Рязани успешно преодолела этап слепых прослушиваний в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети». Милана исполнила песню Полины Гагариной «Непара». В команду этой наставницы юная рязанка в итоге и пошла.

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