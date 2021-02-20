В рязанской ОКБ появился портрет врача-фронтовика

Шугаров в трех ипостасях: воин, хирург и педагог. Фото: Павел АВЕРИН

Портрет хирурга и талантливого педагога, написанный знаменитым рязанским художником Алексеем Демкиным в стиле стрит-арт, появился на стене отделения ортопедии медицинского учреждения.

Граффити неслучайно разместилось именно в этом отделении. Николай Шугаров создавал, преподавал и руководил кафедрой ортопедии, травматологии и полевой хирургии в Рязанском мединституте.

- Николай Алексеевич – автор нескольких уникальных методик проведения хирургических операций, – отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин. – Можно сказать, что он опережал свое время. В частности, активно продвигал методику остеосинтеза профессора Илизарова – позднее она стала всемирно признанной. Коллеги и пациенты всегда тепло отзывались о нем с теплотой. Чувствовалось, что опыт войны сказывался на всей его трудовой деятельности, и он с трепетом относился к каждому больному.

Портрет-граффити врача-фронтовика Николая Шугарова – вторая инсталляция на стенах одного из крупнейших лечебных учреждений Рязанской области. С ее инициативой выступил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый вице-спикер законодательного собрания Дмитрий Хубезов.

- Николай Алексеевич поучаствовал лично в моей судьбе, – рассказал наш собеседник. – Я в школе активно занимался спортом – получил серьезную травму колена. Шугаров сумел вылечить меня, не прибегая к операции, а тогда они были открытыми. А ведь я мог уже тогда закончить со спортом...

По словам Дмитрия Хубезова, в дальнейшем проект, которым заинтересовались пациенты и персонал ОКБ, получит свое продолжение.