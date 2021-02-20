Январская погода в Рязани установила рекорд тысячелетия

Текущая зима подарила рязанцам все свои традиционные прелести – и морозы и обильные снегопады. И хотя по части температуры рекордов не наблюдалось, то по количеству осадков было достигнуто достижение – в январе их выпало 92 миллиметра, что на 4 миллиметра больше, чем в 2016 году. Это самый высокий показатель в наступившем веке и тысячелетии. Хотя он далек от абсолютного рекорда за историю метеонаблюдений, января 1985 года, когда снегопады принесли в Рязань 125 миллиметров осадков.

А каких последствий ждать от данного рекорда – читайте в ближайшем еженедельном выпуске «Комсомолки».

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