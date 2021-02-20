Рязанцы смогут увидеть карту родного города во время войны 1941-1945

Краевед Арсен Бабурин презентовал карту Рязани военных лет, над созданием которой он работал несколько лет, сообщают «РВ».

На карте показано, каким город был во время осады, где проходили линии обороны и находились оборонительные сооружения. Кроме того, указано, какие предприятия работали «для фронта, для победы».

Есть на карте и информация о налетах и бомбардировках немецкой авиации, в результате которых погибли не менее 100 рязанцев.

«В настоящее время карта проходит последнюю редакторскую правку. Выпустить ее планируют к 80-летию начала Великой Отечественной войны и передать в образовательные и культурные учреждения региона», - говорится в сообщении.

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