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История современности

Рязанцы смогут увидеть карту родного города во время войны 1941-1945

На карте указаны оборонительные сооружения и предприятия, которые продолжали работать на фронт
Источник:kp.ru
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Краевед Арсен Бабурин презентовал карту Рязани военных лет, над созданием которой он работал несколько лет, сообщают «РВ».

На карте показано, каким город был во время осады, где проходили линии обороны и находились оборонительные сооружения. Кроме того, указано, какие предприятия работали «для фронта, для победы».

Есть на карте и информация о налетах и бомбардировках немецкой авиации, в результате которых погибли не менее 100 рязанцев.

«В настоящее время карта проходит последнюю редакторскую правку. Выпустить ее планируют к 80-летию начала Великой Отечественной войны и передать в образовательные и культурные учреждения региона», - говорится в сообщении.

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