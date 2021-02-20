Член фракции «Единой России» в гордуме помог установить ограждение хоккейной коробки

Общественная приемная партии "Единая Россия".

С 15 по 20 февраля в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» обратились восемь человек.

Заявители интересовались порядком закрытия ИП и прекращения налоговых обязательств, консультировались по вопросам составления акта о залитии квартиры и оплаты за капитальный ремонт. Жители авиагородка города Сасово попросили обустроить пешеходный тротуар.

- На имя руководителя приемной обращение написала председатель автономной некоммерческой организации «Кризисный центр поддержки женщин «Ангел» Ирина Хабарова. Она попросила содействия в виде ходатайства о выделении нежилого помещения под социальную гостиницу для временного бесплатного проживания женщин, оказавшихся в сложной ситуации, – рассказала координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома «Единой России» Елена Синица.

Часть вопросов, поступивших в партийную приемную, удалось решить в кратчайшие сроки. Так, в ходе личного приема к депутату Рязанской городской Думы Сергею Самарскому обратился рязанец с просьбой помочь демонтировать старое ограждение хоккейной коробки и установить новое. Работы были выполнены.

Жительница города Михайлова попросила содействия в установке решетки и калитки на пандус, который оборудован к балкону ее квартиры. По результатам рассмотрения обращения депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров сообщил, что работы будут выполнены во втором квартале 2021 года.

- Сейчас идет активная подготовка к неделе приемов граждан, посвященной теме ЖКХ. Она пройдет с 1 по 5 марта. На вопросы рязанцев ответят депутаты всех уровней, сенаторы, начальник Государственной жилищной инспекции Рязанской области, специалисты профильных ведомств, представители партийного проекта «Школа грамотного потребителя», юрист. График будет опубликован на будущей неделе, но уже сейчас можно записаться на прием по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23, – сообщила Елена Синица.

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