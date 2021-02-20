Вслед за 39-летней рязанкой, COVID-19 унес жизнь 49-летней женщины

В субботу, 20 февраля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 53-летнего и 84-летнего мужчин, а также 49-летней женщины.

Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Напомним, что сутками ранее в списки внесли имя 39-летней рязанки.

Всего, по официальным данным, на 19 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 278 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).