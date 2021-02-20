Почта России обновила участок курьерской доставки в Рязани

В Рязани обновили участок курьерской доставки, сообщает Почта России. Теперь почту можно получить по адресу: Рязань, площадь Димитрова, дом 3, с 08:00 до 19:30 по будним дням с 09:00 до 17:30 в субботу и воскресенье.

Чтобы вызвать курьера, нужно позвонить по телефону (4912) 90-60-08.

«Помещение нового участка расположено рядом с вокзалом «Рязань 2». Это удобно для крупных корпоративных клиентов. Просторный клиентский зал выполнен в фирменном стиле Почты России и оснащен самым современным оборудованием», - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как отправить посылку, не простаивания в очередях (читать подробнее).

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