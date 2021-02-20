Почта России обновила участок курьерской доставки в Рязани

В Рязани обновили участок курьерской доставки, сообщает Почта России. Теперь почту можно получить по адресу: Рязань, площадь Димитрова, дом 3, с 08:00 до 19:30 по будним дням с 09:00 до 17:30 в субботу и воскресенье.
Чтобы вызвать курьера, нужно позвонить по телефону (4912) 90-60-08.
«Помещение нового участка расположено рядом с вокзалом «Рязань 2». Это удобно для крупных корпоративных клиентов. Просторный клиентский зал выполнен в фирменном стиле Почты России и оснащен самым современным оборудованием», - говорится в сообщении.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как отправить посылку, не простаивания в очередях (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!