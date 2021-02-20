Стало известно, где и когда можно проститься с профессором РГАТУ Геннадием Кокоревым.

21 февраля в Рязани пройдет гражданская панихида по случаю ухода из жизни профессора Рязанского агротехнологического университета Геннадия Кокорева. Проститься с уважаемым ученым можно в воскресенье в 11:30 по адресу: улица Вишневая, 35 (учебный корпус №2).

Профессор кафедры технической эксплуатации Рязанского агротехнологического университета Геннадий Дмитриевич Кокорев умер 19 февраля (читать подробнее с биографией ученого).

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