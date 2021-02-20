Ушел из жизни известный профессор РГАТУ Геннадий Кокорев.

19 февраля на 67-м году жизни скончался Геннадий Кокорев, профессор кафедры технической эксплуатации Рязанского агротехнологического университета.

ДОСЬЕ «КП»

Геннадий Дмитриевич Кокорев родился 17 декабря 1954 года в Скопине.

В 1977 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Электронные вычислительные машины».

Свой трудовой путь Геннадий Дмитриевич начал в должности инженера в особом конструкторском бюро вычислительной техники Рязанского радиотехнического института, прошел службу в рядах советской армии.

С 1980 года, после службы в армии, работал инженером, начальником смены лаборатории вычислительной техник, преподавателем…

В 1996 году успешно окончил адъюнктуру военной академии в Санкт-Петербурге.

В 1997 году был назначен на должность профессора кафедры эксплуатации автомобильной техники Рязанского военного автомобильного института, а в 1999 году присвоено ученое звание доцента по кафедре эксплуатации автомобильной техники.

С 2000 года и до последнего дня жизни работал в должности профессора кафедры технической эксплуатации транспорта Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева.

В июле 2014 года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук.

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