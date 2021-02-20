Ночной пожар в Михайлове обернулся гибелью трех человек

Фото: 62.mchs.gov.ru

В ночь на 20 февраля в городе Михайлов Рязанской области случился пожар, который обернулся гибелью трех человек. Огнем уничтожена терраса одноэтажного трехквартирного дома.

Один из обнаруженных на пожарище трупов пока не опознан. Установлены личности погибших 1979 и 1982 годов рождения. По предварительной информации, все они отравились угарным газом.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 00:37. На вызов выезжали три пожарных автомобиля, семь человек личного состава.

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