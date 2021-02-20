Под Рязанью сняли на видео полярное сияние. Фото: «Астрономия | Рязань | Необычные экскурсии».

В ночь на 20 февраля под Рязанью сняли на видео полярное сияние. Об этом сообщается в группе «Астрономия | Рязань | Необычные экскурсии».

Все произошло в селе Долгинино. Видео в режиме таймлапс, практически без обработки. «Люди из Долгинино, простите нас, если мы сильно шумели в полях (мы не специально, это был неподдельный восторг)», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее полярное сияние под Рязанью уже снимали. Астроклуб «Меридиан 39» запечатлел и выложил в сеть видео полярного сияния над Уржинским озером в Рязанской области (читать подробнее).

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