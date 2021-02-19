Рязанского военного оштрафовали на 150 тысяч рублей за пьяную езду

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения.

Следствие и суд установили, что контрактник, будучи подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в пьяном состоянии, вновь сел пьяным за руль.

В суде мужчина полностью признал вину и просил, чтобы постановление о приговоре вынесли без разбирательства.

Изучив все материалы дела суд признал военнослужащего виновным и оштрафовал его на 150 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу

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