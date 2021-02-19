В Рязанской области от COVID-19 скончалась 39-летняя девушка

В пятницу, 19 февраля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 39-летней девушки и 67-летней женщины, а также 82-летнего мужчины.

Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 19 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 275 человек.